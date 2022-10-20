徐譽庭分享編劇從業經驗。（三立提供）

陳慧翎（左起）、朴海音、徐譽庭3人對談幽默有趣。（三立提供）

主辦單位送禮感謝朴海音，右為徐譽庭。（三立提供）

有「療癒系編劇」稱號的韓國編劇朴海英，以熱播韓劇《我的大叔》、《我的出走日記》在台圈粉無數，她今（20日）特地來台參與金鐘獎「國際工作坊」，與金鐘編劇徐譽庭、導演陳慧翎對談。2位編劇很擅長刻畫感情，常被問到是不是很會談戀愛？朴海音笑說自己談戀愛次數在平均值以下，徐譽庭也說正因為不會談戀愛，所以才寫劇本檢討人生，「而且我的編劇同事只要談戀愛，劇本就沒有寫得很扎實。」引來哄堂大笑。

徐譽庭憑著《我可能不會愛你》拿到金鐘最佳編劇，她昨透露其實劇中「李大仁」一角原本心中人選並不是陳柏霖，而是陳奕迅，「柏霖太帥了，我原本設計是希望不能太帥，要讓女主角要理不理的樣子。」在寫劇本時，她遭逢母喪一度完全沒靈感，她關上電腦，到住家對面的修甲店店員聊天，店員一句「我的包包裡層都破掉了。」讓她靈感湧現，「我立刻說謝謝，不用修了。」奔回家創作。她透露編劇壓力大時，早上會抄心經、晚上喝威士忌，再沒有紓壓就瘋狂網購。

朴海音分享13年前《我的大叔》在企劃階段，其實是遭到審查委員會否決的，因為當時男性角色的人設都要有權有能力或是外星人、超能力，才會受到市場青睞。後來有高層跳出來護航，認為市場應該要有以文化藝術為導向，「不賺錢也沒關係」的作品，並且修改目標觀眾年紀，才會有這部獲獎戲劇。

而被台灣上班族稱為解藥的韓劇《我的出走日記》，許多對白觸動人心帶來療癒，最經典的莫過於「我每天只要有5分鐘的幸福就好」，寫出上班族庸庸碌碌追求生活的心聲。被問到如何寫出這麼深刻的台詞，朴海音說創作過程常會把主角內化，好讓自己投入其中，有一部分自己的經驗也會寫到劇本，但創作過程相當辛苦，且長達3、4年，她覺悟到要從這種痛苦中找一個出口，「我不是要寫療癒的作品，但因為我創作需要出口，才會寫出這樣的作品。」

朴海音分享韓國影視製作的模式，她表示導演會在編劇階段就參與討論，以充分了解角色和劇情，所以她常在凌晨4點接到導演的討論電話，徐譽庭笑說：「我也好想接到這樣的電話。」她解釋，台灣的作業模式通常導演不會參與編劇，都是編劇寫好後，導演看了有把握接下執導筒，但往往沒有讀懂劇本，「我常常都是打開電視才發現，啊！導演拍錯了。」所以她才跳下來自己當導演。

朴海音說最近看了楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》非常感動，「電影好美，我們要捕捉每個人最光亮那一面，這部電影證明這是屬實的。我對60年代的台灣不瞭解，但我現在看了40年前的電影，每個畫面、場面對我來說就像寶石，很有力量。」被問到如果不當編劇會做什麼？朴海音幽默說，有可能會當幫傭，因為幫傭在韓國待遇不錯，「或是咖啡店小妹，我也可以做得很好。」