萬聖節將至，原住民部落美食竹筒飯、馬告香腸、吉拿富、樹豆湯也跟上萬聖節搞怪風，新北市立圖書館汐止大同分館特別打造限定的萬聖節「原」味創意佳餚，在外觀上裝飾鬼怪造型，讓部落美食也應景「搞怪」一下，用不一樣的方式介紹原住民飲食文化。

大同圖書分館搭上萬聖節熱潮，用搞怪方式介紹原住民食育文化，大蜘蛛爬上馬告香腸、竹筒飯上有鬼臉，民眾可以一邊品嚐原民美食，一邊體驗萬聖節過節氣氛。

新北市立圖書館表示，應景的原民食育活動，讓部落美食換裝響應，除了營造滿滿的萬聖儀式感，帶大家用趣味的方式認識與體驗「原民食事」，同時也能了解原住民相關飲食的傳統智慧。

此外，10月22日「泰雅族的神奇馬告」活動將帶大家認識原住民口中「山林裡的黑珍珠」，香氣豐富的「馬告」，是原住民料理的美味秘方，也是原住民族傳統的飲食靈魂，泰雅族更視為祖先留下的智慧和味道；「布農族的保種行動」由布農族文化繪本作家乜寇‧索克魯曼將介紹布農豆知識，帶大家認識布農族的豆類農作文化。

10月29日上午「排灣族的小米文化」，將為大家介紹以小米為經緯的部落文化，同時認識吉拿富(cinavu)、阿拜(abai)等排灣傳統美食料理；10月29日下午「阿美族的野菜餐桌」，則特別邀請到知名的「野菜教母」吳雪月，將和大家分享阿美族特有的野菜文化及採集智慧。

汐止區5分館10月20日起同步推出「天黑請睜眼！萬聖節恐怖故事！」主題書展，恐怖故事、奇幻神怪、都市傳說，神魔亂舞，群妖出動，陪民眾度過不一樣的萬聖節。