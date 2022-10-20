南投市林姓里長候選人，涉嫌以市價250元至500元的盒裝茶葉、瓶裝麻油，向選民行賄，檢察官訊後，認為被告違反《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪嫌重大，諭知5萬元交保，受賄選民訊後請回。

南投地檢署檢察官鄭宇軒，20日指揮南投縣警局南投分局、南投縣調查站，偵辦林姓里長候選人賄選案，通知林姓里長候選人、選民、證人到案，釐清案情。

林姓里長候選人涉嫌於今年7、8月間登記參選前，親自持盒裝茶葉、瓶裝麻油等物品，向該選區有投票權選民交付賄賂，請求投票支持。

主任檢察官李俊毅表示，買票賄選最高可判處10年有期徒刑，賣票也可判處3年有期徒刑， 地檢署及查賄團隊從嚴查緝，切勿以身試法。民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，請勇於提出檢舉，對於檢舉人身分絕對保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得最高500萬元檢舉獎金。檢舉賄選專線電話（0800）024099。