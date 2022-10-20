陽明海運（2609）今年首次參加國家品牌玉山獎甄選，即獲得「傑出企業類」全國首獎，穩健的營運表現及ESG永續作為受肯定。

陽明憑藉卓越的運輸服務及智慧化的船隊管理，在多變的航運產業躋身全球第九大航商，同時對永續議題持續關注與投入，透過船舶設備改裝與節能減碳措施，逐年降低船隊碳排，今年與湛藍海洋聯盟合作投入海洋環境清理計畫，結合陽明同仁的淨灘、淨港，宣揚海洋環保理念。

此外，陽明支持國立海洋科技博物館的珊瑚復育計畫，保護海洋生態並支持生物多樣性維護；為實現社會共榮，陽明也與海事院校進行產學合作，厚植專業海事人才，強化台灣海運發展實力，旗下文化基金會也透過策展推廣海洋文化，將海洋教育向下扎根。

陽明適逢成立五十週年之際，榮獲「國家品牌玉山獎」傑出企業首獎的肯定別具意義，象徵半世紀專注貨櫃航運本業經營的重要里程碑，未來將繼續落實永續經營，精進服務品質，持續推動產業數位轉型及強化公司治理，協助社會及環境永續發展。