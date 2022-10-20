胡瓜、吳怡霈以及賴慧如主持的民視、八大《最強綜藝秀》，日前邀請到收視第一的八點檔《市井豪門》劇中演員雷洪、廖家儀、何豪傑、馬國畢、張可昀（小甜甜）來到節目，小甜甜也傲地介紹自己曾在《大時代》飾演「春桃」一角，「當時瓜哥都有看我的戲，跟觀眾一樣看到我都叫我春桃，瓜哥超喜愛我的演出」，沒想到小甜甜話鋒一轉說：「當時都想說有機會可以嫁給胡釋安了。」嚇得胡瓜愣了3秒回：「妳這樣說有嚇到我了。」

馬來西亞的魔術師馬拉將，在節目上展現了許久未見的人入氣球，除此之外，馬戲特技演員梁凱翔，在節目中以紅色綢吊在高空中如流水般翩翩起舞，展現了力與美，更是從高空中迅速旋轉降落至地面，也帶了女搭檔來節目中一起表演了空中難度最高的雙人手帶的表演，演出中的姿勢更是讓人驚險又驚艷，讓現場的藝人們嘆為觀止。

最後更是邀請到了自由式滑輪花式花樁的台灣之光，邱映暄和周柏崴兩人在節目中，因攝影棚場地問題有縮短了花樁的擺設距離，難度增高之外，表演起來更是世界級水準的演出，綜藝大哥胡瓜哥穿起了直排輪要來訪問選手，還表態說明自己之前也是校隊出身，還把旁邊護駕的人支開，可現場滑輪表演像眾人扶老人做復健般的樣子，令全場笑成一團。