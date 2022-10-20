國民黨台中市長候選人盧秀燕競總舉辦同濟會後援會成立活動，現場高喊「凍蒜」。（盧秀燕競選總部提供）

國民黨台中市長候選人盧秀燕競總舉辦同濟會後援會成立活動，現場群眾抬頭看天空的星星。（盧秀燕競選總部提供）

國民黨台中市長候選人盧秀燕20日晚間舉辦「同濟會後援會」成立活動，超過500名國際同濟會台灣總會」成員齊聚「燕子總部」，場面熱鬧。盧秀燕感謝同濟會過去2年多來協助政府防疫、推動許多社會服務工作，讓台中成為有愛的城市。

同濟會為台灣四大社團之一，其台灣總會前任總會長張維清出任盧秀燕同濟會後援會總會長，包括後援會榮譽總會長黃旭坤、洪煥坤及陳堂立，以及同濟會台中區、中A區、中B區、中C區重要幹部都出席後援會成立活動。

盧秀燕表示，同濟會是世界最大的社會組織，也是台灣和台中市最大的社會組織；其成員長期投入社會服務，在防疫期間發揮同濟精神，全力募集、調度，相當了不起。同濟會的會兄、會姊投入許多社會公益與慈善工作，感謝他們對台中的無私付出。

針對空汙問題，盧秀燕說，市府近幾年致力推動好多工作，大里以往是台中空汙嚴重的區域之一，在她與市府團隊共同努力下，今年1至8月、大里測站PM2.5平均值為14.1微克，已符合國家標準的15微克，大里的天空夜晚甚至能看到點點星光。