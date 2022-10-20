（21：25更新，補充最後戰果）BWF世界巡迴賽超級750系列丹麥羽球公開賽，寶島一姐戴資穎經過一天等待，台北時間晚間8點半過後終於上陣，和日本「空靈女神」大堀彩較量，小戴21比18、21比16獲勝，取得雙方交手8連勝及8強席次，將與泰國好友依瑟儂（Ratchanok Intanon）爭4強。

首局兩人都把角度打開，戴資穎雖然開局3比0氣勢不錯，不過大堀彩也不打算輕易投降，中段在小戴兩次球未過網後，大堀彩9比8超前，小戴也很快回敬攻勢，連得2分再要回領先，並以11比10小幅優勢進入技術暫停。

首局下半局戴資穎和大堀彩依然是打得都相當積極，因此分數還是咬得緊，也數度打成平手，14比14再度僵持後，小戴連搶3分再讓優勢稍微回到自己手上，並在大堀彩判斷她發球沒進放掉沒打而先取得局點，並順利先把一局拿到手。

第2局一開始戴資穎小遇亂流，陷入1比3落後，不過接下來小戴更加適應對手打法，加上大堀彩也出現一些失誤，小戴連得10分，以11比3進入技術暫停，回到場上後小戴連續得分未停歇，12比3之後大堀彩才終於再進帳分數，並透過小戴失誤也回敬一波9比1高潮，將分差縮小到只剩1分，所幸小戴穩住領先，在大堀彩觸網球沒過後出現賽末點，下一分即鎖定勝利。