財政部評連續4年評比新竹縣為非6都縣市招商王，新竹縣長楊文科指出，他初掌縣政就委請中華經濟研究院專業團隊，辦理新竹縣未來10年財政狀況分析及規畫，盤點縣府未來可用的財源及財產，想方設法開源節流，透過高效財務管理積極償還公共債務，除積極爭取各項中央補助款外，也透過招商引資，鼓勵民間參與投資公共建設。

過去新竹縣債務占比曾經近49％，被列強度管理黑名單，如今債務占比降至約21％，楊文科上任後，既會賺錢又積極還債，在自籌財源以及綜合財政治理表現亮眼，讓竹縣財政自主性最高。

楊文科指出，他初掌縣政就委請中華經濟研究院專業團隊，辦理新竹縣未來十年財政狀況分析及規畫，透過科學方法和大數據資料分析，預測縣府未來10年的財政收支情況，藉由盤點縣府未來可用的財源及財產，建構整體財政藍圖，籌畫運用投資與債務，本著量入為出原則，評估施政優先次序，想方設法開源節流。

楊文科認為負責任的政府不該債留子孫，讓債務利息及償債壓力拖垮縣政發展，所以透過高效財務管理積極償還公共債務，上任至今已償還1年以上公共債務59.3億元、未滿1年公共債務35億元及自償性債務41.45億元，共償還135.75億元，減債比率達63.02％，並累計節省債息2.33億元，減息比率達68.72％，公共債務締造竹縣近年新低，償債績效名列全國前茅，省下的利息支出得以投入推動更多公共建設。

除了減債，新竹縣的歲入表現亮眼，楊文科指出，他上任後多元開闢財源，除積極爭取各項中央補助款外，也透過招商引資，鼓勵民間參與投資公共建設，例如AI智慧園區招商與竹北停八停車場BOT案等多起招商案，繁榮經濟也大幅增加地方稅收。

另外，楊文科透過轉貸減息財務操作，每年節省近7000萬元債務利息支出。經過這些努力，2021年歲入決算310.25億元，比他上任前增加79.13億元，歲入成長比率達34.24％，自籌財源部分增加40.39億元，成長比率42.85％。