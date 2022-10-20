侯友宜今晚陪謝龍介逛花園夜市，民眾爭相要求合影，200公尺的路走了40分鐘。（曹婷婷攝）

侯友宜今晚陪謝龍介逛花園夜市，沿途都有民眾爭相要求合影。（曹婷婷攝）

侯友宜今晚陪謝龍介逛花園夜市，向攤商請託支持謝龍介。（曹婷婷攝）

侯友宜台南輔選喊：謝龍介當選 夜市生意會更好

國民黨「最強母雞」新北市長侯友宜，20日晚間8點陪同國民黨台南市長候選人謝龍介迺花園夜市，沿途吸引民眾爭相合影，展現超高人氣，短短200公尺走了快40分鐘！侯友宜力讚謝龍介是有理想的人，「他跟我一樣，會好好做事情、拚台南的未來！」他說，今天來夜市拚疫後經濟，等龍介當選市長，夜市生意會更好，也期許未來一起拚出台灣好經濟。

侯友宜今晚南下到花園夜市陪謝龍介逐攤拜票，前後停留45分鐘，吸引許多民眾爭相要求合影，甚至有不少攤販得知侯友宜來了，也放著生意，跑來合照，原本已顯擁擠的夜市更加寸步難行。有趣的是，沿途遇到好幾位都是新北來的觀光客，侯友宜直呼「新北來的要多消費一點，不要漏氣！」

侯友宜說，謝龍介是自己的兄弟，自己4年前參選新北市長時，謝提出許多想法，給他滿滿的加油，這次謝龍介出來選市長，一定要下來力挺。他說，新北、台南都有知名夜市，疫後拚經濟的時候，夜市生意要趕快拉起來，所以兩人今天逛夜市，就是要拚夜市的好生意。

謝龍介說，疫情2年多，夜市攤販背後都很辛苦，夜市經濟起來，台灣經濟也就起來了，今天特別安排走訪夜市，跟侯市長一起好好拚經濟。

謝龍介近期接連獲得台中市長盧秀燕、黨主席朱立倫、前總統馬英九輪番站台輔選，侯友宜晚間也專程南下為他輔選，22日競總成立大會，前高雄市長韓國瑜更將壓軸現身造勢，面對燕子、漢子、禿子都來輔選，謝龍介笑說，大家都是好朋友，選舉到了，自然彼此相挺。侯友宜也說，謝龍介人緣好，做人成功，「這麼好的市長，不幫他幫誰？」