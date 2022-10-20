【立綱氣象報報】清晨天氣涼要保暖 白天天氣晴溫升

揮別好天氣，周末將迎來大量水氣。中央氣象局指出，熱帶性低氣壓TD26的路徑與「尼莎」相似，但卻更靠近台灣，預計周六（10/22）離台最近，宜蘭可能出現紫爆級豪雨。此外，氣象主播戴立綱表示，周末天氣西晴東雨，下周一東北風增強，氣溫將下探20度。

氣象局資料顯示，明（21）日白天僅基隆北海岸及東北部有局部陣雨，花蓮及大台北山區也有零星陣雨，不過下午熱帶性低氣壓TD26靠近巴士海峽，水氣漸增，晚間受外圍雲系影響，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區恐有局部大雨，北部、花東及恆春半島也有局部陣雨。

溫度方面，明日白天各地多雲到晴，氣溫回升，體感溫暖微熱，新竹以北及宜蘭高溫為26至28度，苗栗及花蓮29、30度，中南部高溫31、32度，清晨夜裡各地偏涼，低溫普遍20至23度，日夜溫差較明顯。

氣象局表示，熱帶性低氣壓TD26路徑類似「尼莎」颱風，不過距離台灣更近。（圖／擷取自氣象局官網）

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今日下午菲律賓東方海面生成熱帶性低氣壓TD26，「路徑與尼莎颱風差不多，但更靠近台灣」，預估周六（10/22）凌晨離台最近，風雨也最強勁，宜蘭可能有紫爆等級的豪雨，北海岸、大台北山區也有大雨機率，不過到了周六晚間雨勢趨緩，周日熱帶性低氣壓進入南海後，才有機會升級颱風。

氣象主播戴立綱表示，熱帶性低氣壓TD26將往呂宋島方向前進，周末天氣西晴東雨，宜蘭、花蓮注意降雨，台東則是雲量偏多，周日（10/23）白天水氣減少，但晚起到下周一、下周二（10/24、10/25）東北季風增強，中部以北低溫下探20度，「沒有上一波東北風強」，下周三、下周四（10/26、10/27）就會再度回暖。