新北市三重商工因應新北積極推動國際技職、專業技職、扎根技職與創新技職，在今年創新教育加速器專案「放Eng新北 全球視野」活動中，融入在地學習模式，結合學校工科專業特色，拍攝《技˙勇者》Those Unsung Heroes in Taiwan 雙語電影，透過學生視角傳達廣泛工業應用於日常生活中的概念。

2022年新北市創新教育加速器專案「放Eng新北 全球視野」第二發活動，繼承以往融入在地學習的模式，以英語語文專業回饋地方。三重商工更以學校工科專業，探索新北在地工業特色、在地產業歷史背景，透過外語包裝，錄製成數位影音，並以「社群力」的行銷模式，提升在地英語友善程度，藉以提升國際能見度。

這部《技˙勇者》雙語微電影，是由三重商工應英科師生與模具產業睿錤精密科技、黑色聚落、睿淇咖啡共同創作，以「放Eng新北 全球視野」加速器所贊助的經費進行拍攝，以淺白的方式傳遞「工業應用」於食、衣、住、行、育、樂等日常生活中的概念。

透過影片的拍攝，不僅讓學生更了解新北在地工業文化，同時也用外語專業盡一份社會責任，提升三重在國際的能見度，更顯現出產、官、學合作的必要性，特別是在產學合作的人才培養過程中，面對國際化的推動，各行各業的專才，必須同時具備國際語言能力，而這次的專案合作就是最好的見證。

三重商工校長李立泰表示，透過此次感性且具專業的微電影拍攝，不僅用雙語呈現工科所學在職場上的亮點，更扣合地方產業的發展與背景，引導學生從開始探索自身環境的歷史背景、到進行深度觀察、反思進而瞭解感恩惜福，更希望學生以英語專業能力，更發揮社會正向影響力與價值，協助三重區國際化，同時提升新北市英語友善度。