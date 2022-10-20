桃園市長選戰被認為是九合一選舉的關鍵一役，牽動黨主席保衛戰和鄭文燦未來仕途，民進黨鄭運鵬不認同，無黨參選的鄭寶清直斥鄭運鵬政治誤判，是避重就輕且「不食人間煙火」的政治解讀，批鄭運鵬欠缺必贏、要贏的鬥志與戰鬥力，就是扶不起的阿斗，淪為鄭⽂燦的「⾺前卒」。

桃園市⻑的選戰變化發展受到外界的關注，普遍認為選舉結果可能會直接衝擊總統⼤選的變化，鄭運鵬則不認為必須牽動到2024的總統選舉，相信⺠進黨會傾全黨之⼒，對每⼀個縣市都重視，國⺠黨才是傾全黨之⼒主攻桃園，包括突襲提名、進駐幕僚及選舉的⽅式，國⺠黨主席朱⽴倫，他⼀定是⾮贏不可。

鄭寶清認為，鄭運鵬的政治誤判說法⾮常的荒謬離譜，簡直就是避重就輕且「不⾷⼈間煙⽕」的政治解讀，桃園市⻑的選舉結果就是總統⼤選的最重要政治指標，尤其是在陳時中的台北市⻑選戰已因為犯⼤錯太多⽽⾯臨即將淘汰出局的窘境，新⽵市的沈慧虹與基隆、宜蘭縣市⻑選情⼜已節節敗退的情況下，⺠進黨在北台灣的地⽅⼤選越來越有可能全盤皆墨，只剩下桃園才是最重中之重的選區。

鄭寶清說，在桃園，國⺠黨主席朱⽴倫想要⾮贏不可，但鄭運鵬卻⽋缺必贏、要贏的⾾志與戰⾾⼒，甚⾄刻意忽視並漠視桃園選戰結果⼀定會直接牽動2024總統⼤選的選情及結果，這種既無政治擔當能⼒的不適格候選⼈，⼜只會公然虛偽說謊的矯情表演，說穿了就是扶不起的阿⽃之流！如何能戰呢？

鄭寶清說，抄襲論⽂的林智堅為什麼必須在登記參選前撤換下來，因為⺠進黨相當清楚不撤換下來則全國各縣市選情勢必會遭受嚴重衝擊，甚⾄直接牽動2024的總統與⽴委⼤選結果，⽽⾸當其衝的就是桃園必敗無疑。

鄭寶清說，搞不清情況且沒有是⾮道德價值觀的鄭運鵬，竟然會⼒挺林智堅的抄襲，來換取最後被鄭⽂燦欽點上⾺參選的機會來參選桃園市⻑，這種只會「與魔⿁交易」的政客鄭運鵬，如今，竟然昧著良⼼說桃園市⻑選舉結果不會牽動到2024的總統⼤選，「誰不知道你的參選就是鄭⽂燦的『⾺前卒』？」，是鄭⽂燦使盡全⼒動⽤各種政治資源來拉抬選情，等鄭運鵬選上後，好更上層樓參選總統或做⾏政院⻑，甚⾄很可能因此擠掉或封殺掉賴清德參選總統的機會（包括黨內初選可能被沒收），怎能說桃園市⻑選舉結果不會牽動到總統⼤選呢？

⺠進黨的桃園市⻑提名不僅反⺠主沒收初選，換堅鵬上短短兩個⼩時就拍板定案，⽐國⺠黨朱⽴倫還恐怖可怕，鄭運鵬參選後，⺠進黨副祕書⻑林⾶帆等幹部與新潮流系政治幕僚及各路網軍側翼⼤量集結到鄭運鵬總部，打擊政敵與異⼰，難道沒有⽐國⺠黨更加惡劣卑鄙嗎？還有臉講的好像⾃⼰多清⾼、多無辜，好像⺠進黨就⽐朱⽴倫不那麼⾮打贏桃園不可，虛偽矯情到如此地步？難道就不覺得臉紅羞愧嗎？