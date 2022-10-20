幸福里程30K X 1280月票：每一步，都幸福🙆 每一戶，都幸福🙆‍♀️

國民黨桃園市長候選人張善政在臉書提出「幸福里程30K」和「桃北北1280月票」政見，推動1小時免費的YouBike和每日20K免費公車，以及整合台鐵、客運和機捷，推出1280元月票，減少市民負擔並打造減碳城市。

張善政拋出的「幸福里程30K X 1280月票」政見，其中「幸福里程30K」旨在推動桃園邁向交通新里程，YouBike享有前一小時免費，市民持卡搭公車，每日有20K的免費，「每人一天省下最高36元，一個月省下最高1080元」。

至於「桃北北1280月票」則是整合台鐵、客運及機捷，並結合MEGA CITY生活圈，1280元一票到底任你遊，「減少你我負擔、打造減碳城市」。

張善政認為，「嗶！」是帶來幸福未來的嗶聲，這一聲，可以多一份青春、多一份笑容、多一分夢想、多一份幸福，「幸福里程30K，每一步，都幸福，每一戶，都幸福」。