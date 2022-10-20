總統蔡英文今晚再度到新北市幫林佳龍輔選。（林佳龍競選辦公室提供）

組統蔡英文十度到新北市替民進黨新北市長候選人林佳龍輔選，今（20日）晚先至中和福和宮參香後在廟口開講，稱讚林佳龍擔任過交通部長、台中市長，對業務熟悉，也會和周邊地方政府合作，做到跨部會整合，呼籲鄉親相信林佳龍該做的事情一定會做好，如果需要幫忙，中央政府也會隨時幫忙。

蔡英文提到，她上午出席「南港綜合長照機構」揭牌典禮，該處原為郵局，因2至4樓閒置，所以轉型成住宿式長照，由醫院管理經營，可收70、80位老人家，能夠順利落成，除了前衛福部長陳時中的努力，另一個關鍵的人就是前交通部長林佳龍。她詢問台下鄉親，想不想要有一個在中和？40萬人口也要有一個吧，記得票要投給林佳龍。

蔡英文說，自己的家就住在永和，後面的巷子就是這麼窄，需要有更好的居住品質，也需要可以信任的人來承辦都更，林佳龍說要市府來做，大家會信任政府不會占便宜，她也會在都更政策上為林佳龍加油打氣。

蔡英文表示，國際貨幣基金組織提到，今年台灣非常有可能人均GDP會超過韓國、也可能超過日本，台灣人經過這麼多年打拚，回頭看這些努力都值得，相信只要繼續團結，面對困難都有信心能夠挑戰成功。

蔡英文說，執政以來的政府是有史以來最會還債的政府，這是經濟發展的成果，國家的稅收與國人共同發展經濟發展的成果，把每個人的照顧做到最好，希望地方政府能夠相互合作。

對於社會福利投入的預算，蔡英文表示，包括長照預算在上任前不到50億元，至今已增加到600多億元，設置長照中心、關懷中心、日照中心，要有 24 小時住宿型的長照中心、0到6歲國家跟你一起養，一年投入1000億預算。

最後蔡英文強調，18歲公民權的修憲複決的同意也相當重要，一起為18歲公民權，投下「同意」票，鼓勵年輕人，關心公共事務，共同參與國家的重要決策，讓台灣跟上世界民主國家的腳步。