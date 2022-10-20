駐韓國台北代表處代表梁光中、交通部觀光局首爾辦事處主任黃怡平，歡迎大家一同到韓國推廣。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

拜訪哈拿旅行社（HanaTour)部長(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

拜訪韓國旅行業協會(KATA)會長。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

為搶得疫後觀光復甦商機，桃園市政府鎖定來桃園第二大外籍旅客來源國「韓國」，作為海外攬客推廣的第一站，亦是全國首發前往韓國的觀光推廣團，由桃市府觀旅局長楊勝評率隊，帶領桃園在地旅遊相關業者，包含桃園市旅館商業同業公會、名人堂花園大飯店、尊爵大飯店、住都飯店、桃禧航空城飯店、桃園喜來登大飯店、福容大飯店、三橋渡假旅店、沏茶林國際實業有限公司、隨緣茶空間及蛋寶生技股份有限公司等，前往韓國首爾進行與在地業者交流推介。

本次行程特別規劃桃韓業者推介交流會及韓國旅行業者拜會。推介交流會於昨日在首爾知名五星級樂天飯店（Lotte Hotel Seoul）舉辦，現場來訪超過30家韓國的旅行業者、旅遊媒體及旅遊部落客，其中旅行社更有包括哈拿、模德、韓進、LOTTE ...等合計市占超過80％的組團社參與，反響熱烈，包括駐韓國台北代表處梁光中代表、交通部觀光局首爾辦事處黃怡平主任、首爾觀光協會梁武勝會長均到場致意，歡迎大家一同到韓國推廣，拉近兩地民眾距離。

而桃園在地業者也在媒合會上向韓國業者介紹自身產品優勢、亮點及特色，與前來之韓國業者、媒體相互交流，藉此建立窗口並串起完整的服務鏈，開啟日後合作之契機。接下來的觀光旅遊說明會，由楊勝評親自上台簡報向與會貴賓介紹桃園觀光景點及旅遊特色，盼能讓與會業者深入了解桃園的精彩必遊之處，並安排為訪台行程，讓更多韓國旅客能親身體驗桃園之美。

今日則由楊勝評率領桃園飯店業者代表拜會韓國大型旅行社及KATA(韓國旅行業協會，擁有大約1167名韓國觀光業會員)，楊勝評表示透過此次拜會，可以讓市府及業者能更了解韓方對於旅遊的需求與期待，並深化彼此間的交流及聯繫，未來也能給予最直接的協助及配合，更可以成為市府未來制定旅遊政策的參考，同時亦誠摯邀請韓國觀光業者於11月來桃園踩線，親自體驗桃園之美。市府期待藉由此次帶領桃園業者前往韓國推廣的活動，可以為桃園業者及韓方對口串起聯繫及情誼，未來能持續深化，為業者帶來長期經營效益。