主打鴛鴦鍋的「有之和牛鍋物放題」，從中午11點營業到凌晨4點，連續17小時營業，想吃就走，吃鍋、燒肉，隨時相聚，價位從538-1880元（服務費一成另加）

主打鴛鴦鍋的「有之和牛鍋物放題」，從中午11點營業到凌晨4點，連續17小時營業，想吃就走，吃鍋、燒肉，隨時相聚，價位從538-1880元（服務費一成另加）

「有之和牛鍋物放題」自助吧台提供超過70種的蔬菜、鍋料、熟食、甜品等，12種靈魂湯底，多樣化的選擇，讓饕客大呼過癮。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

12種靈魂湯底，自助吧台嚴選食材超過70種以上。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

12種靈魂湯底，自助吧台嚴選食材超過70種以上。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

12種靈魂湯底，自助吧台嚴選食材超過70種以上。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

12種靈魂湯底，自助吧台嚴選食材超過70種以上。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

12種靈魂湯底，自助吧台嚴選食材超過70種以上。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

台灣人超愛吃和牛！築間餐飲集團統計，2021年度集團旗下，光是兩個和牛火、烤吃到飽的品牌，全台營業額就破6億，換算吃下超過2000噸的和牛，另一方面餐飲火烤市場商機龐大，旗下「有之和牛鍋物放題」中壢門店，即日起升級全新用餐型態，每人只要消費加價99元，即享火、烤兩吃，鍋物提供5款和牛，燒烤提供2款薄切和牛任選無限吃到飽，讓更多愛好和牛的民眾，體驗不同吃法，中壢人即刻開烤！

築間餐飲集團表示，「有之和牛鍋物放題」中壢門店緊鄰百貨商圈，交通主要幹道，消費力相當高，提供94個位子，其中火烤36個位子，鍋物每人午餐538元起，晚餐588元起，和牛吃到飽788元起，再升等火烤兩吃，每人仟元有找，CP值相當高。

為歡慶中壢門店質量升級，特別推出凡消費者點火烤兩吃，只要打卡或五星評論，即可免費獲贈一份隱藏版「骨付牛小排」；當日壽星，消費出示身分證或健保卡，再加碼享88折優惠（服務費一成另計），同桌最高折抵6位，現省超過仟元！

主打鴛鴦鍋的「有之和牛鍋物放題」，從中午11點營業到凌晨4點，連續17小時營業，想吃就走，吃鍋、燒肉，隨時相聚。價位從538-1880元（服務費一成另加），12種靈魂湯底，除了招牌的昆布、豚骨湯底外，還有行家必點的「麻辣奶香」湯底，以燈籠椒、乾辣椒、荳蔻及龍眼等配方製成獨特香氣的麻辣鍋，搭配上濃郁的奶香鍋，讓麻辣湯增添另一種溫潤口感。

肉品部分囊括牛、豬、羊、雞、海鮮、滷盤等多種主食，其中日本A5和牛、澳洲和牛、美國赤牛見島和牛、美國特上特選肋眼、美國熟成羽下等4-13種牛肉品項最為推薦；豬肉則從台灣安心豬，到西班牙伊比利豬都有。另自助餐台區，還有夢幻的和牛黑咖哩，以及饕客必吃的牛肉滑、豬肉滑、蝦仁滑及花枝滑，超過70種以上的蔬菜、火鍋配料等。其中海鮮部分，則特別網羅市面上少有的海鱸魚、紐西蘭淡菜、磯岸鮑魚、帆立貝、龍虎斑、黑虎蝦及天使紅蝦等數十種高檔海鮮食材；甜點區更有韓國進口來台的哈密瓜霜淇淋及多款冰淇淋供，從湯底、肉品、海鮮、鍋料、甜點等食材一應俱全，讓消費者大呼過癮。

和牛之所以令饕客為之瘋狂，肉質本身好，油花均勻分佈是重要關鍵，另烹調技巧也是火烤吃到飽迷人的所在，以火鍋來說是薄切肉片，湯底滾時，涮20秒左右，六至七分熟最剛好，看見肉轉為咖啡色，卻仍帶點粉紅時，入口即化的口感，吃的到日本和牛真正的精華原味；燒肉則有麻油及椒鹽調味後，每面烤20秒，建議3-4分熟度最剛好。

築間餐飲集團表示，歡慶中壢門店升級火烤型態，即日起消費於官方FB地標／IG限動＋地標或Google五星評論，並附上用餐照片，即贈隱藏版「骨付牛肋小排」！選用美國特級穀飼牛，帶骨牛小排第6-8節肋骨，為油脂豐厚的部位，為了烤製出這道風味獨特的牛小排，會先以獨家口味佐料調味，並提供烤製方法撇步大公開，烤的過程中當骨頭開始冒泡時，就是美味的訊號，烘烤至焦香酥脆的骨邊肉，更是充滿迷人香氣，就連啃骨頭都會變成享受，骨頭筋膜經過高溫燒烤後，焦香氣息濃郁迷人，也因油花分佈均勻，口感外脆內軟，適合烤到7分至全熟都好吃。

築間餐飲集團董事長林楷傑同時也預告，集團持續看到桃園市場，其中主打個人火鍋的築間幸福鍋物，於桃園地區還有2家門店要展店，分別於龍潭區與八德區，消費潛力無限，加速集團於桃園佈局。