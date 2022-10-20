水務局「文青水園水資源回收中心」也榮獲第24屆國家建築金質獎設施工程組污水處理廠獎項。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

水務局「文青水園水資源回收中心」也榮獲第24屆國家建築金質獎設施工程組污水處理廠獎項。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

第24屆國家建築金質獎頒獎典禮於19日在中油大樓國光會議廳舉行，桃園市政府水務局「文青水園水資源回收中心」也榮獲第24屆國家建築金質獎設施工程組污水處理廠獎項。

桃園市政府水務局長劉振宇表示，污水廠建設往往帶給當地居民的反對，在建設文青水園水資源中心時，考量鄰近住宅區，且桃園機場捷運A7站周邊綠地稀少，故將污水處理設施全面地下化，地面上空間則規劃景觀綠地，打造為全國最美最親民的水資中心，不只解決當地污水，更能解決桃園機場捷運A7站綠地不足的問題，讓民眾可以多了一個散步休憩的空間。

而在污水處理方面，廠內採智慧雲端操作方式，將廠內數據同步傳至桃園市政府水務局所建置的MIS系統內，除可以遠端監測目前廠內數據，目前也將整理成為大數據，以利未來建置污水處理廠參考的方向，打造全新e化的污水處理廠。

除此之外桃園市境內諸多產業需要大量的用水，文青水園水資源回收中心目前已將污水處理到再生水等級，且與華亞科技園區科技廠簽訂再生水的使用意向書，讓處理完的水不是直接排掉，而是有效的去利用水資源，「文青水園水資源回收中心」建設符合「國家建築金質獎」宗旨，以「以人為本」為出發點相互呼應。

目前「文青水園水資源回收中心」內舉辦「NEXT WATER Science Gallery流動的科學，不思議的水」展覽，讓一般民眾可以更近距離的了解污水處理廠，後續建設將以文青水園水資源回收中心為模版，慢慢改變民眾對於污水處理廠的刻板印象，不再只是又髒又臭的鄰避設施，而是成為市民休憩及環境教育的好所在。

桃園市汙水處理金質獎文青水資中心