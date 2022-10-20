隨著兩岸關係跌落谷底和疫情影響，兩岸故宮中斷交流多年。未來疫情趨緩後，兩岸故宮是否有望恢復交流？北京故宮博物院院長王旭東今天（20日）接受中外媒體採訪時表示，「兩岸故宮是親兄弟」，「從北京故宮博物院來講沒有任何障礙」。他期待早日再赴台北故宮交流，也希望兩岸三地的故宮有機會一起策展。

中共二十大代表、大陸文化和旅遊部黨組成員、北京故宮博物院院長王旭東過去致力於研究、保護甘肅敦煌莫高窟的歷史藝術。1991年6月起在敦煌研究院工作長達28年，期間曾2度赴台灣訪問台北故宮進行學術交流。2019年4月，王旭東接任故宮博物院院長。

在馬政府執政8年內，兩岸交流熱絡，兩岸故宮曾多次合辦展覽，尤其以2011年的「山水合璧——黃公望與《富春山居圖》特展」，最為膾炙人口。未來疫情若趨緩，兩岸故宮是否有重啟文化交流的可能？

王旭東接受視訊採訪時開宗明義的說，「兩岸故宮可以說是親兄弟，因為台北故宮的文物就來自於北京故宮博物院」，過去雙方的交流合作非常深入，可惜因疫情而暫時中斷。隨著疫情防控的常態化，相信未來兩岸故宮可以加強學者研究、文物學術等方面交流。

王旭東透露，在敦煌工作時曾赴台訪問過台北故宮2次，但是接任北京故宮院長後，還沒機會訪問台北故宮，「我希望盡快實現這個願望，去跟台北故宮的同事們一起探討，兩岸故宮博物院如何進一步加大雙方的學術研究，例如文物的保護修復，或是共同策畫一些文物的主題展，甚至也可以利用香港故宮，讓兩岸三地故宮聯合起來策劃一些展覽。」

王旭東熱切地說，「因為我們是同根同源的，我相信通過這種文物、學術的交流，一定會加大兩岸學者之間的相互理解，也會推動兩岸的相互理解。我真是非常期待能早日訪問。」

談到兩岸故宮交流，王旭東指出，「我們確確實實要反對台獨，這是毫無疑問的，因為我們就是一個國家，是同根同源，在這樣的基礎上，一切可以來交流，尤其是兩岸故宮博物院，這種交流應該要加大力度。」「從北京宮博物院來講沒有任何障礙，相信台北故宮博物院同行會消除一些顧慮。」

不過，王旭東的心願短期內似乎難以實現。香港故宮今年夏天開幕，而此前其董事局主席陳智思、館長吳志華都曾提到希望跟台北故宮合作，但國立故宮博物院院長吳密察之前在立法院明確指出，已嚴令禁止處長級以上官員跟香港故宮交流。對此陸委會也表示，《香港國安法》實施後，政府人員赴港澳已可能遭遇各種風險，並表示尊重故宮內控機制。