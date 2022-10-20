美國國際棉花協會今年以「Story Wear永續馬戲團」為主題，在台北時裝週展演，聚焦美國棉的永續發展，以「給未來者- Unto This Last」為主題，透過馬戲表演和情境式藝術視覺饗宴，將自由、平等、博愛、海洋等四個議題轉化為服裝語彙，讓服裝不再只是物件，而是傳遞人權與自然權理念的重要媒介，闡述永續路上沒有人是局外人，並邀請趙孟姿、加賀美智久、路嘉欣、趙逸嵐等藝人參與走秀。

美國國際棉花協會駐台代表邱秀玲表示，美國棉USCTP是從農民種植到品牌端的供應鏈平台，減少用水量及碳排放量、保護土壤，保障勞工權益，從原料端強化供應鏈， Story Wear 創辦人陳冠百是第一位加入USCTP的設計師，支持符合永續生產的美國棉。她以零廢棄時尚為核心於2021年榮獲亞太社會創新合作獎(APSIPA)。

美國棉近年聚焦永續發展，推廣美國棉花信任協議(U. S. Cotton Trust Protocol，簡稱USCTP)，信任協議提供全球紡織供應鏈最完整及透明度的永續棉花平台，是規模最大且穩健可靠的永續發展計畫。

美國棉代言人Bii畢書盡為大秀獻唱「看見愛情」，Bii身著年興紡織布料和LEVI'S®回收丹寧褲的秀服，對實踐永續有了更深的感觸，也喜歡純棉的材質會自然分解，他表示，我是一個為愛而唱的歌手，同時也是丈夫、孩子的爸爸，希望這個世界會因為我們共同的努力而變得更好。每一個人都有著一個使命，身為美國棉年度代言人，很榮幸參與Story Wear時裝秀的表演，推廣永續。

2025年美國棉的永續目標，用水量再減少18％，土壤流失降低50％，溫室氣體排放減低39％，能源消耗減少15％，土地生產效率提高13％及土壤含碳量增加30％。永續需要在多方面實踐，從土地、原料、設備到人工福祉都需要持續改進，全球國際品牌Target 、Gap、 Levi's 、 PVH 、Ralph Lauren 、Gildan都是會員，台灣有遠東新、年興、大耀、三永、旭寬企業、聚陽、莎美娜、潤泰全球、佳和、大東、銘詳、七顆橡樹等企業加入會員，共同為紡織產業的永續發展來努力，歡迎台灣的紡織夥伴一起註冊成為會員。https://www.trustuscotton.org。