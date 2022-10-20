市場調研機構Canalys發佈2022年第3季度全球智慧手機報告指出，今年第3季度全球智慧手機市場出現連續第3個季度下跌，市佔率前3名分別為韓國三星、美國蘋果與中國小米，第4與第5則為中國的OPPO與Vivo。換言之，全球智慧手機銷售量前5名中，有3個是中國品牌。

分析稱，小米今年推出徠卡旗艦與折疊屏旗艦小米等新機，佔穩全球第3位置，在歐洲地區已衝第2，實力獲得認可。

據《快科技》報導，調研機構發布今年第3季度全球智慧手機市場報告指出，全球智慧手機已遭遇連續三季度下跌，同比下降9%，成為自2014年以來表現最糟糕的季度。榜單前3的廠商為三星、蘋果、小米，全球市場份額分別為22%、18%、14%。

報導說，小米除成為國產手機第一品牌外，OPPO和Vivo則以10%、9%位列榜單第4、第5。

媒體分析指出，在第3季度新機市場上，小米相繼推出了徠卡旗艦小米12S系列、折疊屏旗艦小米MIX Fold 2、小米CiVi 2等新機，幫助小米在第3季度站穩全球第3的位置。

另外，小米在海外市場也保持穩步開拓的狀態，據小米2022年第2季度財報披露，小米在歐洲、拉美、東南亞、中東、非洲等多個區域實現手機份額的環比提升。

報導說，按出貨量，小米2季度在全球55個國家和地區排名前3，67個國家和地區排名前5，其中在歐洲地區市占率21.7%，排名第2。

值得一提的是，今年8月，小米連續第4年位列《財富》世界500強榜單，排名第266位，是同時間段內排位上升最快的中國科技公司，全球市場的實力得到認可。