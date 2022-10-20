國際能源署（IEA）分析要達成2050年淨零排放目標，關鍵在能源生產、運輸和使用方式需進行全面調整。矢志成為友善環境、美麗家園推手的能源串接領導品牌大亞集團深耕再生能源領域，集團旗下子公司博曜電力股份有限公司於今年(10/1)和全球電源與散熱管理解決方案領導廠商台達電子簽訂綠電轉供契約，以太陽能發電設施為台達轉供再生電力，預估年發電量達3,600萬度，積極協助台達推動於2030年達成RE100目標，為永續發展共創未來。

順應全球能源轉型，經濟部同步發布能源發展綱領指示，台灣將積極增加資源投入推動降低高碳排能源占比，達到2050年再生能源發電佔20％的目標。大亞集團沈尚弘董事長表示，「能源調度與應用需求漸增，智慧化管理與共享資源將為台灣的能源環境帶來穩定與實質改變。作為能源串接領導品牌，大亞致力打造從能源產生、傳輸、轉換、儲存到管理，由本業出發到布局綠電產業，全力響應政府能源發展政策，也為創能到綠電交易等能源方案建置完整服務鏈。」

台達於2021年正式加入全球再生電力倡議組識RE100，承諾於2030年達到100％使用再生電力及碳中和目標。因應台達營運據點的再生電力使用需求，大亞集團旗下博曜電力與台達簽定綠電轉供契約，以太陽能發電設施為台達轉供再生電力，預估年發電量達3,600萬度。此供電案場為大亞集團旗下子公司心忠電業持有之台南學甲76MW太陽能電廠，是國內首座獲准私人大型土地變更之地面型太陽能電廠，由大亞集團關係企業聚恆科技負責整合建置，搭載自建屋外升壓站，總裝置容量約76MW，面積達76公頃。

做為再生能源領航者，大亞集團秉持「早一步做好，自然就好」精神，成立「博曜電力」與「大亞儲能科技」向綠電銷售與儲能新事業邁進，積極開發創新能源解決方案，除持續開拓、建置、運營合適之太陽能光電案場外，亦透過打造完備的儲能供應鏈、販售綠電，維持轉供電量品質及效率等方式打造整合全佈局，持續建立與不同產業間的伙伴關係，以達共生、共利、共榮，賦能台灣。