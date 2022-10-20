澳洲與斐濟兩國20日在斐濟首府蘇瓦召開記者會，宣布澳斐兩國展開軍事合作並簽署了兩國《駐軍地位協定》（Status of Forces agreement）。澳洲副總理兼防長馬勒斯（Richard Marles）表示，兩國在和平、安全和有韌性的太平洋上具有共同利益，需要共同努力有效應對傳統和非傳統的共同安全挑戰。斐濟國防部長塞魯伊拉圖（Inia Seruiratu）也說，《協定》「反映兩國於涵蓋氣候暖化、人文危機和自然災害等傳統和非傳統的安全威脅面前的擴大合作。」咸認兩國此舉旨在制衡中國於南太平洋的擴張行動。

《駐軍地位協定》內容包括移民與海關等實際問題、一國部隊出訪另一國時軍裝軍備的安排，及出訪部隊在另一國的刑事和民事管轄權等規定。協定生效後，將為一國部隊出現在另一國時，提供更全面互惠、彼此承擔相關義務的法律架構，同時確定抵達 對方境內時，外國軍隊的權利。

馬勒斯簽署協定後表示，這在澳洲算是少見，「這實際上加快了在雙邊部隊在彼此境內更加密切的工作關係。」他說，這份協定將簡化「兩國之間建立操作相容性的過程」是「非常、非常重大的一步。」

路透報導，索羅門群島今年4月與北京當局簽署安全協議後，南太平洋最大威脅已從過去傳統的氣候變遷，向美中兩強在該地區的緊張局面傾斜。

南太平洋各國防長日前於東加王國會談，澳洲向斐濟、巴布亞紐幾內亞與東加王國等3個擁有自主武力的島國，尋求建立更緊密的軍事關係，做為抗衡中國在南太擴張造成這安全疑慮。澳洲已與巴布亞紐幾內亞協商另一項防衛條約。

斐濟防長塞魯伊拉圖稱，兩國部隊將在區域各地共同訓練和部署，《協定》提供「安全合作的新高峰」，「我們熟悉並理解這個區域的地緣政治，也對我們、澳洲和紐西蘭扮演的角色，以及我們團結合作的必要性有所體認」。