桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清4人角逐市長寶座。YouTuber「桃園孫先生」今天（20日）在桃園區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，張善政以12票領先，鄭運鵬則以6票居次，賴香伶拿到4票排第三，鄭寶清3票列第四。

桃園孫先生16日在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，列出鄭寶清、賴香伶、鄭運鵬、張善政等4個選項，詢問「桃園市長會投誰？」結果，張善政以12票領先，鄭運鵬以6票居次，賴香伶拿到4票排第三，鄭寶清3票列第四。

選張善政的人表示，「他比較誠實，有要為人民做事」、「4個人都不熟，感覺張善政比較好」、「民進黨手段太黑暗，張善政本人氣質不錯，比較正派一點。如果鄭運鵬夠強的話，當初就不會推出其他人出來」、「學歷比較好，理工出身」。還有一位小姐表示，「他(張善政)應該會比較清廉，鄭寶清其實也不錯」 ，所以她看好「張善政第一、鄭寶清第二」。

選鄭運鵬的人表示，「感覺年紀比較大，但他有在想盡辦法接近年輕人」。

選賴香伶的人認為，「比較接近年輕人」、「第一優先是賴香伶、第二優先是張善政」。