中華人權協會策略長陳建宏今（20）日表示，面對臺北治安頻頻拉警報，蔣萬安第一時間宣示，擔任市長後，治安零容忍，一定立即升級警裝設備、強力執法！如此霸氣的宣言，確實符合萬安一路走來「將人民捧在手心呵護」的風格。

陳建宏指出，針對婦幼安全、社會安全網等議題，一直以來都是身為立委的蔣萬安，對於政府的強力監督事項，而無論是法律提案、召開公聽會、記者會、傾聽民團意見等用心，處處可見蔣萬安的積極主動性，雖然手上沒有行政權，但他所投入的關注與精力，已超越許多擁有實權的政府官員，凸顯蔣萬安問政的「優先序位」，是把基層百姓的身家安全「置頂加星號」。

此外，陳建宏認為，一個領導者對維護治安的決心，必然直接影響公權力的執法力道，以及不法分子挑戰秩序的信心，更是一個政治人物是否「愛民如子」的重要指標！

陳建宏直言，或許是讀書人儒雅謙和的氣質及經年累月的家教修養，蔣萬安給民眾的第一印象總是「暖男」、「慈父」，又深入觀察蔣萬安在疫苗弊端、防疫四缺(口罩、疫苗、快篩、藥物)、社會安全網、婦幼安全、治安紅燈、勞工權利、青年就業、老人安養、弱勢保障、嚴懲酒駕…等議題中，對於「捍衛正義」、「保障人權」的強勢態度，正是基層百姓的安全與權益。

陳建宏提到，面對近期極端天候所造成的災害，蔣萬安恪遵參選人應有的節度與風範，既然非現任市長，亦不是專業的救災指揮官，便不適合在救援人力最忙碌的時候，匆忙到場勘查而影響救災進度，蔣萬安將寶貴的黃金救援時間，保留給警消等專業人力，待時機允許時，再到現場勘災了解情況，同時提出具體的防災政見，這樣務實的態度，足以展現出蔣萬安是「有解決問題能力」的領導者！

陳建宏強調，臺北市近年來的移出人口越來越多，顯見不少在地市民無法感受到過去引以為傲的「宜居性」與「安全感」，如果再不思索改進之道，臺北市恐將淪為二線城市，而蔣萬安所提出的主張與政策，正是當前臺北市政急需的甘霖解藥，也是能夠讓市民安心定居的強大依靠！