台達電宣布，位於荷蘭汽車產業發展熱點的新辦公大樓正式開幕啟用，董事長海英俊、執行長鄭平親自出席剪綵，台達電表示，新辦公大樓將加速台達電在EMEA區的IA、工業用電源、電動車業務發展，新辦公大樓同時已獲得美國綠建築協會LEED黃金級綠建築認證。

台達電表示，新的辦公大樓位於荷蘭Helmond Automotive Campus內，該園區是工業及車業的創新重鎮，新辦公大樓預計進駐150名員工，IA、工業電源、電動車是新辦公大樓的測試與技術支援重點，台達電也將融入園區生態系並與當地的恩荷芬理工大學（Eindhoven Technical University）、方提斯大學（Fontys Hogeschool）等進行產學交流及共同研發專案，新的辦公大樓與位於荷蘭Hoofddorp的總部相輔相成，加速台達電在EMEA市場業務的發展，新大樓的展示間及實際運作的各式方案，則能讓客戶快速了解台達全方位的解決方案。

另外，新辦公大樓同時也是綠建築，台達電表示，新大樓總面積為4,055平方公尺，已獲得美國綠建築協會LEED黃金級綠建築的認證，大樓內採用許多台達電開發的綠能產品，如台達電奧地利子公司LOYTEC及加拿大子公司Delta Controls的感測器及控制器，能根據各區域活動人數自動調節空調及照明，並搭配UNOnext室內空氣品質管理系統同步運作，新大樓的門禁及監控系統使用子公司晶睿的魚眼攝影機及人流計數攝影機，停車場則導入車牌辨識及LED智慧路燈，大樓裝置台達電開發的太陽能inverter、360塊太陽能面板構成的133kW太陽能發電系統，並設置台達電直流快充及交流充電器供員工及訪客使用。