國民黨高雄市長候選人柯志恩（前排左四）與市議員候選人到左營區天后宮參拜，祈求國泰民安、高票當選。（林瑞益攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩（前排左四）與左楠區市議員候選人、民眾合影。（林瑞益攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩20日晚間到左營區天后宮旁廣場造勢，她請民眾支持自己與國民黨市議員候選人，讓該區5席全上。到場助講的台北市議員鍾沛君則緊咬高雄市長陳其邁的公費醫科生問題，認為陳其邁讓高雄少了一個好醫生。

柯志恩晚間到天后宮參加廟口開講，現場準備了350張椅子，坐了超過9成滿。國民黨市議員陳麗珍、李玫娟、李眉蓁、李雅芬，候選人白喬茵與台北市議員鍾沛君等人出席。

候選人們輪番上台致詞，請民眾不要放棄國民黨，支持國民黨提名的市長候選人柯志恩與左楠區市議員候選人，讓議會能過半，民眾可以過好日子。

柯志恩致詞時說，她感謝大家情義相挺，令她很感動。她也自嘲，經過這些日子的勤跑基層，讓她的「美白小腿」變黑了，請1450不要再拿這個來酸她。她覺得民眾都是自願自發出席今晚的開講活動，一點都不輸給陳其邁日前舉辦的後援會。

柯志恩還指出，國民黨正處在退無可退的困境，剩下36天，要證明台灣需要不同的聲音，就算市政做得再好，也要換人做做看，一個政黨在一個地方20幾年，就會有內部的官商、人物存在的問題，要政黨輪替，這也是民主的精神。

鍾沛君則緊咬陳其邁的公費醫科生問題，她說，陳其邁自詡為暖男，其實陳其邁不溫暖、很刻薄。鍾沛君質疑陳其邁因此占了一個名額，是考不上嗎？台灣為什麼要有公費醫科生的制度，因為有很多偏鄉，資源不夠，陳其邁拿了國家資源，但後來卻去他的爸爸的國會辦公室當主任，這樣的人會溫暖嗎？

鍾沛君說，民進黨的態度也令人不能接受，認為賠錢了事，不然要怎樣？鍾認為，台灣因此少了一個可以到偏鄉服務的誠懇、熱血醫生。陳其邁因此人設破壞，他根本不是暖男。高雄值得更好的人。