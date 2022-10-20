全台規模最大「畜牧廢水集中處理廠」於今（20日）於台南柳營八翁社區舉辦動土典禮，市長黃偉哲也蒞臨親自主持，這座畜牧廢水集中處理廠預計112年底將可完工。將可協助畜牧業者處理糞尿，將廢液轉換成有機肥回灌農田，既降低異味飄散到八翁社區內，還能創造居民、農民、畜牧、環境多贏，為循環經濟良好典範。

黃偉哲致詞時說到，如何維持畜牧業，又要減少污染和異味，就要靠集中處理廠，把糞尿變成有機肥，還能讓農民使用，是一舉數得，是落實資源再利用、永續循環的理念。他於會後受訪時表示，做省錢又環保的建設，還可以解決產業問題，跟自己勤儉的個性頗為相似。

黃偉哲表示，要維持畜牧業，又要減少污染和異味，就要靠集中處理廠，把糞尿變成有機肥，還能讓農民使用，是一舉數得。(臺南市政府提供)

環保局指出，這座畜牧糞尿集中處理廠，是由台以環能公司和八翁畜牧業合資成立，故命名為「台以八翁」，且在中央和地方經費挹注下，斥資1億4千萬打造。將可處理八翁酪農區21家畜牧廠，約為該區3,563頭牛隻，佔全區4成的畜牧牛隻，每日可去化327.3公噸之糞尿廢水為全台之冠。

環保局還表示，一期工程預計每日產出沼渣約40公噸、沼液280公噸，可施灌於區內約60公頃之狼尾草田，既減少化肥又能讓狼尾草供為牛隻飼料。不僅如此，廠內配有沼氣發電機組，可日產7,277度電，約是713戶家庭用電需求。日後環保局會再辦理第二期工程，目標是納入區內全數53家畜牧廠。

為了創造城市的循環經濟，台南市政府近年的投入，可說不遺餘力。今年9月正式上市的「尚好肥」，將「熟生廚餘變黃金」也是循環減廢的成功案例，更是國內首張由環保機關取得雜項肥料登記證的肥料。市府考慮到市民居家種植觀賞植物的需求，還推出2公斤售30元的包裝，價格非常划算，廣受市民熱烈回響。

從循環經濟到環境永續，台南在黃偉哲的帶領下，施政成果獲各界讚賞。今年台南更囊括各項環境永續評比大獎，包含2022首屆「亞太宜居永續城市獎」、台灣環境保護聯盟評比「2021年縣市永續環境施政評量」全國第一，以及媒體辦理的「2022全國縣市施政滿意度調查」，環境保護方面榮獲金獎肯定。