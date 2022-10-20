疑似為抑制油價拉抬民主黨11月期中選舉選情，美國總統拜登19日宣布將再釋出1,500萬桶戰備儲油（SPR）。他也承諾一旦原油價格跌到每桶70美元，就會買油回補SPR。

拜登周三在白宮演說證實，已責成能源部再釋出1,500萬桶SPR，這係他3月授權1.8億桶SPR釋出計畫的最後一批。拜登說，這批SPR預計12月銷售。

拜登表示：「其他國家的舉措造油市震盪之際，我今天做此宣布，將可持續穩定市場及壓低油價。」他暗指沙烏地阿拉伯為首的油國組織與俄羅斯組成的OPEC+，日前決議減產引發市場動盪。拜登還將矛頭對準石油公司，指責這些能源巨頭坐擁創紀錄的豐厚利潤，卻不思增加產能與回饋消費者，而是用於回購股票及派股回饋股東。

拜登提到，前六大上市石油公司第二季的總獲利超過700億美元，在今年上半就花了200億美元回購股票，創近十年來最高紀錄。拜登承諾，一旦油價跌回每桶70美元，就會開始買油回補戰備儲油庫存。

油市供給吃緊，加上中國傳出考慮縮短入境旅客隔離天數，國際油價19日上漲逾1％。倫敦布蘭特期油漲1.4％，來到每桶93.74美元；11月交割紐約西德州中級原油漲1.7％，來到每桶86.98美元。

但石油業對拜登的釋油計畫不以為然，指該計畫正是近幾個月油產增幅停滯的肇因。業界人士批評，人為消耗戰備儲油，導致近期油價走低，影響新產能投資的意願。

他們也批評拜登釋油是出於政治考量，採取的政策未帶動長期投資及油產增長。能源價格高漲推升通膨，不利民主黨11月8日期中選舉選情，恐丟失國會控制權。分析師指出，拜登釋出戰備儲油的策略，確實有助壓低油價。從他3月宣布釋油計畫後，美國原油期貨價跌了約20％，零售汽油價格也跟著劇跌。