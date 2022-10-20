南迴驛20日開幕。（蔡旻妤攝）

南迴驛20日開幕。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

南迴驛20日開幕。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

南迴驛20日開幕。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

南迴驛20日開幕。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府斥資4億興建、2020年動工的南迴驛20日開幕，空間有如美術館，處處是打卡亮點。台東副縣長王志輝表示，南迴地區已做好迎接觀光客的準備，期盼南迴驛開幕更帶動地方觀光與產業。

由王志輝、前縣長黃健庭及吳秀華議長簡綵儀式，為台9線公路正式點亮巨龍的眼睛。旅客讚嘆，走入休息站，感覺像在逛美術館，尤其每個商家的櫃位都經過設計， 空間也相當寬敞。

王志輝表示，希望南迴驛能夠成為旅人「難忘的回憶」，而不再是回家「太難」。南迴驛主體工程2020年開始動工，2022年完成啟用，同時迎來三地集團南仁湖進駐經營，以公私夥伴合作關係，共同打造南迴公路新地標與最大休憩站。

南迴驛以燈塔意象做設計，形塑特殊新穎的曲線造型，樓高2層建物共560坪，提供賣場、景觀餐廳、海景咖啡廳、觀景平台等設施，另規畫上千坪腹地停放車輛。

南迴驛大部分空間保留給台東在地優質品牌，包括知名的東河包子、使用台東天然無污染有機食材與藥草做料理的原生植物園、以及台東縣政府重點培育的原住民阿粨專門店粨發粨粽等等，亦不定期設有農業創生展售攤位，儼然成為台東好物展售櫥窗。

除了提供休憩及旅服設施，台東在地業者已有至少10家進駐，廠商於9月底起試營運期間，平日營業額已近15萬，假日則迎來超過30萬高峰，帶給大武地區有別以往的產業型態，期盼扶植連結在地產業，藉此帶動地方發展。

黃健庭任期最後1年規畫南迴驛工程，隨著台9線道路改善工程啟用、草埔隧道開通，南向旅客到訪台東便捷許多，後續可望串聯「南迴藝術季」、「部落旅遊」、「台東光祭」及「東海岸國際衝浪賽」等觀光文藝活動，帶給遊客除了休憩放鬆、欣賞海景、採購農漁特產外，亦可感受薈萃豐富的人文氣息及澎湃深沉的藝術力量，歡迎大家前來共同見證台東成為「一萬人來一百次」的好客城市。