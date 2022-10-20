中華隊20日攻守兩端都出現狀況，單局2失誤、投手群送出7次保送種下敗因，加上打線欠缺適時一擊，以2比6不敵韓國隊，中止5連勝，複賽戰績2勝1敗。

「今天很可惜，很多得點圈沒有打回來，教練這邊需要去檢討、做調整。」總教練謝承勳賽後除了提醒球員現在比賽改成7局制，節奏十分明快，可能一個失誤就會影響到比賽結果。

賽後教練團與球員講了許久，謝承勳說：「我不是提醒，只是跟他們說頭要抬起來，輸了一場還有2場可以拚，今天過去就過去了，好好休息。」

2局上1出局游擊手林岳谷接飛球時受到雨勢影響，讓韓國隊開啟了攻勢，中華隊單局2次失誤也讓對手一口氣攻下4分，4、6局再各添1分保險分，反觀中華隊安打雖比對方多，但總是欠缺臨門一腳，最終以4分差吞敗。

中華隊此役共動用6名投手，雖僅讓韓國打出4支安打，但全場送出7次保送，不過謝承勳認為，投手今天表現還不錯，失誤後雖然讓投手心情有些受影響，但還是提醒他們專注在自己的投球上就好。

先發投手莊昕諺1.1局投出3次三振、2保送，被敲1安、失4分皆非責失，承擔敗投；王彥程中繼2.1局投出2次三振、3保送，被敲1安、失1分，徐基麟1.1局2K無失分，郭定泓、游騰堯各投0.1局，巴青少後援1.1局無失分。

賽前情蒐中華隊就有注意到這支韓國隊小球戰術很多，今天比賽中也頻頻擺出短棒，也讓中華隊吃足苦頭，謝承勳表示，若未來還有機會碰上韓國，會再次提醒球員要注意前兩棒的球員。

明天複賽第2戰中華隊將碰上墨西哥，預計推出陳宇宏先發，謝承勳表示，陳宇宏去年U23時也曾碰過打擊強悍的中南美洲球隊，但能利用速差、節奏讓對方打不好。