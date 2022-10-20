經濟部國際貿易局及外貿協會攜手台灣糖餅公會、臺灣菸酒、弘陽、健康樂活等共15家業者組成臺灣館，睽違四年參與「2022年巴黎國際食品展（SIAL 2022）」，看好疫情常態化健康趨勢，臺灣館特別設置植物性食品暨植物肉展示專區，共計吸引843位專業買主前來參觀洽談，促成現場採購商機達1,495萬美元。

貿協指出，透過外館處於開展前期，針對英、法、德、義、西等歐洲重點市場加強宣傳推廣，並邀請駐法代表、KOL、買主等到場，包括台酒、貓空、沅於現場準備台啤、珍奶及植物飲等迎賓飲料，吸引大批觀展人潮；此外，弘揚及緒裕也提供植物肉乾，Taiwan Foods Gift box的貓空珍珠鳳梨酥、珍珠巧克力等特色食品都讓參觀者驚豔。

此外，皇翼、上島、加芝登的珍珠即食包，還有緒裕植物肉鬆及保利美首創的植物肉乾麵，亦受到當地通路業者矚目，駐法大使吳志中以流利法語為我商站台，擔任導覽員推廣臺灣好食品，更吸引眾多買主駐足；多家重量級買主，像是陳氏兄弟、六福、Costco、Paris store等進口商及通路商，對臺灣珍奶飲品產品十分青睞。