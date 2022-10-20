征服過主播台和主持舞台的女星侯佩岑，近年大多把工作重心放在大陸綜藝節目，在2021年結束真人秀《婆婆與媽媽2》後，就回歸家庭相夫教子。最近侯佩岑分享與兒子同學的媽媽們聚會，稱讚其他媽媽都青春活潑；粉絲感受到侯佩岑的惆悵，紛紛讚她也還是青春，發現她已經44歲了都很震驚。

侯佩岑日前在IG更新近況，與寶貝兒子的同學媽媽們聚會，有感地表示，「孩子們一起開心成長，媽媽們互相支持陪伴」，但也提到，「我39歲才生弟弟，所以…弟弟同學的媽媽們年紀都比我小」，稱讚她們都青春活潑又美麗，珍惜能相聚的機會。

粉絲們看出侯佩岑覺得自己年紀大了，紛紛跳出來鼓勵她，「年紀比妳小，但沒有妳美」、「看不出來啦，姊姊現在看起來也才29歲」、「妳也是辣媽啊，比一般同年齡的媽咪看起來更加年輕喔」。

侯佩岑一直以來都保養得很好，從主播時期到現在臉蛋還是美得不得了；有網友發現侯佩岑目前44歲，都很震驚，「天啊！根本看不出來」、「說34歲我都信」、「還是當年的女神啊」。