前元大投信多多基金經理人吳積霖，於2019年間疑將買賣特定股票訊息，多次事先洩漏給「薛丁格的貓網絡有限公司」，讓「薛丁格的貓網絡有限公司」同步買賣股票獲利數十萬元，金管會去年裁罰元大投信60萬元，並停止吳男執業1年。檢調認為，吳涉嫌違反《證券投資信託及顧問法》特別背信罪嫌，今搜索3處地點，約談吳男及「薛丁格的貓」公司人員共3人。檢察官訊後諭知吳男10萬元交保。

涉案的吳積霖，是台大電機研究所碩士畢業，曾擔任華南金控華南投顧公司研究部協理、聯詠科技技術經理、德商英飛凌上元科技研發工程師。

金管會前年針對前元大多多基金經理人吳積霖與關係戶「薛丁格的貓網絡有限公司」，在2019年7月至11月間，有多次同日買賣與該基金相同股票情事，進行調查。

金管會調查時，吳男坦承有與薛丁格公司人員討論股票投資，可能提及產業龍頭個股，金管會認為吳男此舉造成消息洩漏予他人之疑慮，其行為已違反投信人員管理規則，於去年1月對元大投信開罰60萬元，並對元大投信處予糾正、並命令元大投信停止吳男1年業務之執行，停止業務執行期間自2021年2月15日至2022年2月14日止。

調查局認為，吳男行為違反《證券投資信託及顧問法》特別背信罪嫌，報請台北地檢署指揮偵辦，檢調今兵分3路搜索，約談被告吳男3人。