台東縣社區規畫師駐地輔導計畫20日舉辦社區聯合成果展。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣社區規畫師駐地輔導計畫20日舉辦社區聯合成果展。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣社區規畫師駐地輔導計畫20日舉辦社區聯合成果展。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣社區規畫師駐地輔導計畫20日舉辦社區聯合成果展。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣社區規畫師駐地輔導計畫20日舉辦社區聯合成果展。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣社區規畫師駐地輔導計畫20日舉辦社區聯合成果展。台東縣長饒慶鈴表示，台東縣府去年執行成果深獲肯定，得到內政部評比為全國第2名，今年擴大辦理規模，共計改造16處據點，透過居民及專業團隊共同參與營造亮點，盼持續活絡在地發展，呈現社區最好的一面。

成果包括以傳統工藝進行空間創新再造、打造生態友好及老幼共學環境、發掘在地特色及文化傳承。關山鎮豐泉社區延續去年營造經驗，利用竹材建立友善安全的長者共餐空間，並結合傳統竹藝工法設計生態綠廊，將社區打造成鳳蝶復育基地。

金峰鄉歷坵部落則整理發展協會旁閒置空間，以排灣族傳統「獵寮」概念搭設竹棚架，平日為部落孩童課輔空間，周末則提供部落小農辦理市集；長濱鄉忠勇社區嘗試改善共同生活場域，邀集社區內工班將活動中心牆面以木工藝進行綠美化。

去年成果在今年奪得全國第2，饒慶鈴對於所有參與社區的表現表示讚許，參與計畫的社區組成從銀髮到青壯、從原鄉到客庄，大家的堅持與努力就是希望地方能有更美好的未來、共創更友善的生活環境，期望更多人熱心投入公眾事務，為台東未來生活環境種下希望的種子，持續發芽並散佈到台東更多的角落，為了提升社區環境品質，縣府將會持續向中央爭取補助經費，支持已參加過的社區後續發展，往地方創生組織規模邁進，明年，再請夥伴繼續努力。

饒慶鈴提到，不論國家或地方對於歷史是不能忘記及抹滅的，且人與人及人與社區也要緊密相連，台東縣社區規畫師計畫經由社區自主提案，讓社區探討盤點自身文化歷史脈絡、現況資源、優勢與困境，藉由專業團隊的輔導、工作坊及培訓課程，構思各社區所需提案，不再像過去由上而下改造環境，而是由在地民眾自己發想，創造社區亮點。去年完成11個特色空間營造，今年改造16處及60位社區規畫師獲得認證，成果豐碩。

建設處指出，此次成果在台東舊站特區舉辦實體靜態展覽，以特色攤位及社區願景圖說方式呈現，展期為10月18日至21日，另搭配線上展、影片行銷、社區日活動等，在成果展期間以不同主題輪流展出。為了更全面推動縣內社區營造業務，即日至11月4日特別在台東縣圖書館1樓設置「社區營造書展」，讓有興趣的民眾認識社區營造及地方創生，並推廣台東縣社區規畫師駐地輔導計畫。