特斯拉前董事會成員、衛思力集團創始人史蒂夫．衛思力（Steve Westly）在接受美媒訪問時表示，他第一次認為特斯拉汽車出現了一個真正的挑戰者，也是唯一的挑戰者，那就是中國的比亞迪。

衛思力在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時表示，比亞迪今年可能售出100萬輛電動車，相比之下，福特可能有6萬輛，通用汽車則正在努力達到5萬輛。「它們（福特、通用）幾乎占不到特斯拉的5%，所以現在看起來就唭有特斯拉和中國（比亞迪）的較量，德國大眾穩居第3」。

報導說，特斯拉全球累計交付量在目前已經突破300萬輛，Model3、Model Y等熱門車型持續登頂多國車市單月銷量榜。不過，特斯拉希望今年交付140萬輛車，但由於受到很多其他因素的影響，目前完成情況並不樂觀。

據《CNMO新聞》指出，現在汽車行業正在向新能源轉型，而在專精新能源汽車的廠商中，比亞迪和特斯拉應該是最為強大的兩家廠商。在2022年9月份，比亞迪累計交付了超過20萬輛新能源乘用車，而根據特斯拉最近公佈的財報數據，特斯拉於今年第3季度交付超過34萬輛純電動汽車。總的來說，這2家廠商都是新能源汽車行業中的翹楚。

目前，特斯拉在美股的市值為6957億美元，大約相當於5.035萬億元人民幣，而比亞迪目前的市值為7671億元人民幣。

日媒《日經新聞》報導說，世界第二大純電動汽車廠商中國比亞迪（BYD）今年內將在德國等市場推出純電動乘用車，明年會把銷售渠道擴大至法國等歐洲主要國家。由於歐洲是電動車全球第2大市場，比亞迪進軍歐洲，讓許多歐洲傳統汽車製造大廠倍感威脅。