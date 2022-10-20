民進黨台北市長參選人陳時中在寵物業者前喊「領養代替購買」，公會理事長陳明進忍不住上台嗆，「我們都靠狗吃飯的，你叫我們認養代替購買，真的死給你看！」國民黨台北市議員參選人高揚凱今（20）日在臉書對此表示，陳時中心中根本沒有台北市民，這樣的防疫指揮官、這樣的部長，「我們台北市民都不要！」

民進黨台北市長參選人陳時中19日晚間出席寵物商業同業公會會員大會時，在寵物業者前喊「領養代替購買」。

臺北市寵物商業同業公會全國聯合會理事長陳明進忍不住上台嗆，「部長，什麼場合說什麼話，自己要衡量」，「我們都靠狗吃飯的，靠這些動物吃飯的，啊你叫我們認養代替購買，真的死給你看，歹勢啦陳部長。」

國民黨台北市議員參選人高揚凱今（20）日在臉書對此表示，他其實也從街頭，收編了一隻流浪小貓小黑，現在已經十四歲了。而看了陳時中跑到寵物同業公會致詞的新聞，覺得十分的荒謬。

高揚凱認為，政府的責任應該是居中協調，收集意見後，彙集專家學者研擬，拋出政策方向，然後逐步修正。而業者需要的是配套措施，讓他們逐步的朝這個方向前進，或許是改以寵物周邊、寵物醫療、寵物中途的方向來慢慢轉型，「政治不是口號，而是需要長遠的規劃」。

高揚凱批評，陳時中現在的做法，就是因為急於想要選票，但又過於空泛，想要大開選舉支票，卻沒有搞清楚狀況，導致失言，失言後，又硬要圓謊。而陳時中自稱防疫85分，兩年防疫的經驗，怎麼會接連出包，弄得天怒人怨？

高揚凱直言，陳時中心中根本沒有台北市民，才會走到今天的地步，「政治不難，誠實善良而已！」真心為陪伴動物、為寵物業主、為廣大的飼主們想，就是要了解這些領域，真誠的彙集資訊，提出好的政策。不是瘋狂趕場，上台喊口號、喊凍蒜，拿了媒體曝光後，屁股拍拍，又去跑下一個行程。

高揚凱強調，這樣的防疫指揮官、這樣的部長、這種算計選票的政客，「我們台北市民都不要！」