中信兄弟距離下半季封王只剩最後一步，不過今天先發投手奧特羅僅投2局就被敲9支安打，狂失7分黯然退場，終場兄弟以5比11不敵味全龍，加上另一地樂天桃猿以4比0擊敗統一獅，也讓兄弟的黃色彩帶沒辦法拋下。

奧特羅首局就被郭天信、吉力吉撈．鞏冠連續安打失掉1分，2局雖然回穩讓龍隊3上3下，但3局上讓龍隊連續6棒打者上壘，拿莫伊漾帶有2分打點的一壘安打也把奧特羅打退場，龍隊單局靠著8支安打1保送攻下7分。

龍隊先發投手布里悍前4局僅被敲出4支零星安打、無失分，但5局下出現亂流，被敲5支安打、1觸身球一口氣丟掉5分，好在牛棚投手群踩住煞車，沒讓兄弟再添分數，最終以6分差中止4連敗。

兄弟中止2連勝、桃猿贏球，也讓桃猿全年戰績第一魔術數字降至M1，明天桃猿休兵，只要兄弟明天輸球，桃猿就可以鎖定全年第一位置，直接保送進台灣大賽；反之，若兄弟明天擊敗龍隊，則可拋下下半季封王彩帶。