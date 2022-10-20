國泰金控今公告，將辦理上限15億股、擬募資450億元，這將是國泰金自成立以來，最大規模的現金增資案。

國泰金表示，主要用以注資國泰人壽350億元，以及國泰產險100億元，若加計增資效益，國泰人壽(含重分類影響)自結淨值比進一步提升至6.2％以上，RBC逾350％，同時強化國泰產險償付能力，RBC提升至400％以上。

國泰金指出，今年以聯準會為首的主要央行，相繼大幅升息、緊收貨幣政策，近期股、債、匯市皆歷經史上罕見的全面性劇烈動盪，對持有大量金融資產的壽險公司來說，因財報資產負債接軌時間有異，在利率上升之際，負債面產生的效益未能顯現，導致淨值劇烈波動，不利公允表達公司的經營實質。

國泰人壽自9月起內部針對金融資產重分類議題，多次進行研議，9月底高階主管會議決議，要調整經營模式，並與簽證會計確認合理性後，進行金融資產重分類，依IFRS 9規定，金融資產重分類日自10月1日算起；若加計重分類影響數，9月底自結合併淨值增加新台幣2426億元，淨值比達5.78％。

國泰金控表示，為支應集團長期策略發展，提升子公司資本強度，強化因應市場波動之能力與韌性，並有利接軌國際會計公報IFRS 17與新一代清償能力制度ICS，依公司長期資本管理計畫，國泰金控董事會今一致決議，辦理普通股現金增資，總金額暫定為450億元。