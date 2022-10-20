不少現代人都習慣使用信用卡消費，不只方便還能領取各家銀行提供的優惠，不過卻不能忽視盜刷的風險。一名網友抱怨，自己就是不想在信用卡背面的簽名欄簽名，結果卻遭店家拒絕刷卡，對此，有銀行業者表示，信用卡沒簽名不僅會增加盜刷風險，還有可能要替盜用者買單。

「奇怪！我信用卡背面就是不想簽名啊！」原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己不在乎信用卡上面沒簽名會遭盜刷，激動地連說四次，「我就不想簽名！」但同時，原PO也因為信用卡沒簽名，被店員拒絕刷卡，讓他忍不住發文抱怨。

貼文曝光後，網友的反應兩極，有人說「就算有簽名，也可能會被學呀」、「我有簽名一樣被海外盜刷，所以後來我也都不簽了」、「我也沒簽名，刷卡從來沒被拒絕過耶」，不過也有另一派網友認為，店員只不過是依照公司的規定行事，避免產生不必要的糾紛，「不要到時出事又怪人家」。

財團法人聯合信用卡處理中心網站指出，商家只會核對信用卡背面和簽帳單上的簽名是否符合，若信用卡簽名欄空白，容易增加冒用卡片的風險，金融監督管理委員會信用卡定型化契約範本第8條也指出，若信用卡欄位空白，商家可拒絕持卡人使用信用卡交易。

另外，據《ETtoday新聞雲》報導，有銀行業者表示，信用卡背後的簽名欄若是空白，假使發生遺失、盜刷的事件，恐怕原持卡人還得幫小偷買單。發現盜刷的第一時間應該即刻報警，讓銀行將款項列為「爭議款」，避免自行吸收這些款項。