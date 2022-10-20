德國豪華車廠寶馬（BMW）19日宣布在美國投資17億美元，準備在南卡羅來納州生產電動車和電池，成為最新一家計劃在美國增加電動車產量的大型汽車廠。

寶馬雖打算提升美國電動車產量，但仍繼續在南卡生產傳統引擎車。寶馬執行長席普斯（Oliver Zipse）受訪時表示，公司並未設下停止生產燃油車的時間表，「我們提供選擇，而非限制」。

寶馬的投資計畫包括對南卡格里爾（Greer）汽車廠投資10億美元，準備在此生產電動車，另投資7億美元在附近的伍德拉夫（Woodruff）打造電池組裝廠，可望創造300個工作機會。

寶馬同時宣布已與遠景動力（Envision AESC）簽署電池供應協議，後者將在南卡設立新的電池廠，生產的電池將運送至伍德拉夫廠組裝為電池組。寶馬的目標是在2030年前讓格里爾廠至少生產六款電動休旅車，遠景動力將負責供應電池。

拜登8月簽署的《通膨削減法案》，給予在美國生產的電動車減稅優惠，促使多家汽車廠宣布設廠計畫，寶馬成為最新案例。先前福特、通用、現代、起亞和越南的VinFast皆表示將在美國設廠，或是將舊廠房改裝為電動車廠。此外，本田、福特、通用、豐田、現代、起亞、Stellantis和VinFast也宣布在美國設立電池廠，總計達11座。

歐盟、加州和通用皆設立燃油車退場或停售目標，不過席普斯指出，設下引擎車逐步退場時程，可能讓市場流失「較便宜」的汽車，讓許多人無法擁有代步的汽車，恐增添政治風險。「如果突然只有富人才買得起汽車，這是非常危險的事情。」

席普斯表示，寶馬支持雄心遠大的汽車法規，但定下明確時間終止販售燃油車，可能讓車主繼續開著老舊汽車，這是我們所不樂見。

汽車顧問公司LMC預期，電動車占美國今年汽車銷售比重5.6％，2030年將提升至36.4％。