經濟震盪衝擊信心 阿克蘇諾貝爾暫停發布財測 23:182022/10/20 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 荷蘭化學大廠阿克蘇諾貝爾（Akzo Nobel）以總體經濟震盪衝擊消息者信心為由，暫停發布2023年核心獲利財測。該公司原先預期明年息稅折舊攤銷前獲利（EBITDA）為20億歐元。至於第三季經調整後的營業獲利為2.01億歐元，高於市場預估。 南僑最壞時間已過 9月自結獲利強彈1.67倍 寶僑上季營收獲利優於預期 但下修年度財測 士電轉型衝綠電 今年業績戰高 #諾貝爾 #暫停 #財測 #獲利 #億歐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 虎門科技將上櫃 發行246萬新股 04:102022/10/20 證券．權證 遠銀上半年獲利逆勢高成長 維持長期穩健 18:202022/10/19 財經 《國際產業》ASML第三季業績強滾滾 稱中國制裁影響不大 14:482022/10/19 財經 《國際產業》營益率下滑 諾基亞Q3獲利遜預期 14:592022/10/20 財經 網飛擺脫用戶流失 財報告捷 04:102022/10/20 全球財經 聚陽業績攻頂 前進南亞投資 04:102022/10/19 證券．權證 全球傳動 全年獲利成長目標不變 04:102022/10/20 證券．權證 大銀今年營收及獲利有機會改寫史上新高 13:542022/10/20 財經 《國際金融》對通膨和成長擔憂 歐股漲勢消退 09:582022/10/20 財經 台幣貶值助攻 和大Q3營收飆破歷史新高 12:502022/10/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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