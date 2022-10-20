荷蘭化學大廠阿克蘇諾貝爾（Akzo Nobel）以總體經濟震盪衝擊消息者信心為由，暫停發布2023年核心獲利財測。該公司原先預期明年息稅折舊攤銷前獲利（EBITDA）為20億歐元。至於第三季經調整後的營業獲利為2.01億歐元，高於市場預估。