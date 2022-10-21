索尼行動宣布在台上市高階手機Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版，記憶體提升至16GB RAM＋512GB ROM，並內含專屬的Xperia Stream電競套件、也就是風扇散熱外殼，特仕版建議售價為42,990元，10月28日起在指定通路開賣，電信通路則由台灣大獨家販售，月繳1,599元、綁約48個月後只要4,990元就能帶回家。

索尼行動在東京電玩展前宣布為手遊玩家開發的Xperia 1 IV Gaming Edition，並成為2022年度《PUBG MOBILE: 絕地求生 M》全球錦標賽的官方指定手機，索尼行動表示，Xperia Stream電競套件由索尼與日本電競團隊SCARZ共同開發，風扇系統可沿著Xperia 1 IV機身驅動氣流，將空氣導流吹送到手機螢幕前方，形成從後方機身到前方螢幕的循環風感，能夠有效為手機降溫，Xperia 1 IV遊戲增強器提供視覺化的使用者介面，可顯示Xperia Stream電競套件狀態，並在需要時自動開啟風扇，亦可依照玩家需求手動調整風扇轉速，有助於調節機身溫度、穩定遊戲性能，同時有效提升處理器效能。

索尼行動表示，Xperia Stream電競套件支援四種轉接頭，包含HDMI埠可支援120Hz高畫質影像輸出，LAN埠可連接有線網路，以穩定的有線網路打遊戲，USB Type-C則能邊打遊戲邊為手機充電，3.5mm耳機孔讓玩家可以使用電競有線耳機，四合一連接埠配置在套件中央下方位置，解決困擾許多遊戲實況主的線材纏繞問題。