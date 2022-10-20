由於經濟衰退疑慮籠罩全球市場，美國公債市場再度湧現賣壓，並推升2年期美債殖利率衝破4.6％並升抵15年高點。

對政策利率最敏感的2年期美債殖利率20日盤中上漲3.5個基點到4.589％，它在稍早曾升高到4.619％，締造2007年來最高紀錄。指標10年期美債殖利率則小漲1.2個基點到4.151％，它之前也攀升到4.18％，為2008年中以來最高。債券價格與殖利率呈反向走勢。

美國日前發布9月新屋開工與營建許可雙雙低於市場預期，投資者認為這是房市陷入衰退的跡象之一。此外聯準會（Fed）為打擊通膨一再激進升息，也讓外界擔憂將把美國經濟推向衰退泥淖。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）日前向記者表示，由於美國通膨過高，Fed有必要持續當前升息步調。不過他也坦承不斷調高利率，將對經濟造成衝擊。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）也認為，迄今通膨壓力尚未觸頂。他說如果通膨不見停止上升，Fed將需要把利率調升到4.75％以上。

SPI資產管理公司執行合夥人印斯（Stephen Innes）表示，市場氣氛持續惡化，Fed官員近來接二連三的鷹派言論，只讓美債市場賣壓更加沉重。

根據聯邦基金期貨市場的定價顯示，投資人押注11月美國利率調高3碼的機率已達91％、12月再度升息3碼的機率也來到75％。另外該期貨市場還預期到明年5月前，聯邦基金利率目標將上看5％。

通膨持續延燒與相關的衰退疑慮除了對美債市場造成重創，歐洲債市同遭重創。

德國10年期公債殖利率20日盤中上揚8個基點到2.448％，為2013年來所見。同時間英國因為經濟陷入動盪，加上數據顯示英國通膨來到40年新高，也使得同年期公債殖利率上漲9個基點到3.964％。