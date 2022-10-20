全球最大包裝食品公司雀巢表示，今年前九個月的銷售成長創下14年來最高紀錄。不過該增長主要來自產品價格上漲而非銷售數量增加，這也凸顯該業者在高通膨環境下，透過漲價策略，成功將成本壓力轉嫁給消費者。

旗下品牌擁有雀巢咖啡與Purina寵物食品等的雀巢指出，今年1到9月的銷售來到691億瑞郎（694.3億美元），優於市場預期的689億瑞郎。排除匯率波動與併購支出，其有機營收則成長8.5％，創下2008年以來最大增幅。此外截止9月為止的第三季，若按固定匯率計算，銷售則是年增9.3％。

不過雀巢也承認，今年來營收表現強勁多因為漲價策略得宜，讓它成功的將成本壓力轉嫁給消費者。在8.5％的有機成長幅度當中，高達88％就是歸因於產品價格調漲。該公司執行長史奈德（Mark Schneider）表示：「受惠於持續調整價格以反映通膨，我們創造強勁的有機成長。」

目前雀巢旗下品牌價格已比去年同期平均高出9.5％。

鑒於今年來亮麗的營收成績，雀巢也上調全年財測，預期營收增幅約在8％，高出先前預估的7％到8％。它還維持今年全年營運獲利約為17％不變。

儘管雀巢今年來營收表現不俗，但部分分析師也警告，價格調漲很快將讓消費者購買意願降低。由於生活成本不斷飆升已經使得民眾購買力受到抑制，最後反讓一些非必要的民生用品銷售量受到波及。

英國9月消費者物價指數年增10.1％、創下40年高點，此外歐元區同月通膨也升抵10％、超出市場預期。

史奈德對於當前「深具挑戰性」的經濟環境也日意感到憂心，他說這將對顧客的購買力造成傷害。

此外雀巢19日還同意買下星巴克旗下的Seattle's Best Coffee品牌，以強化它在美國的咖啡業務。