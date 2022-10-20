拜軟體以及顧問與基礎架構業務需求強勁所賜，IBM第三季營收年增6％至141.1億美元，調整後每股盈餘達1.81美元，皆優於市場預期。IBM同時調高全年財測，預期營收成長率高於個位數中間值，激勵20日早盤股價大漲4％，報127.44美元。

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