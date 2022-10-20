IBM第三季業績超越預期 帶動股價大漲 23:582022/10/20 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜軟體以及顧問與基礎架構業務需求強勁所賜，IBM第三季營收年增6％至141.1億美元，調整後每股盈餘達1.81美元，皆優於市場預期。IBM同時調高全年財測，預期營收成長率高於個位數中間值，激勵20日早盤股價大漲4％，報127.44美元。 美股連兩日大漲 台股追價無力跌50點 台積電挫低4元 電子股領漲 台股早盤大漲逾150點 《生醫股》宏碁智醫眼科AI軟體 全面導入北市聯醫六大院區 #IBM #第三季業績 #帶動股價 #大漲 #軟體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宏碁智醫眼科AI軟體 搶進北市聯醫六大院區 16:532022/10/18 財經 特拉斯無預警辭職！美股開盤道瓊漲逾300點 聯電ADR大漲6％ 22:182022/10/20 財經 蘋概股帶頭衝 港股收漲300點 18:042022/10/18 財經 嬌生第三季業績報喜 擬裁減部分人力 07:372022/10/19 財經 《國際產業》BTS好男要做兵 經紀公司大漲 16:292022/10/18 財經 艾司摩爾財測優於預期 股價大漲7％ 23:492022/10/19 財經 美股3大指數開盤暴漲！道瓊飆逾600點 那指漲2.6％ 21:352022/10/18 財經 《國際產業》業績、展望皆美 IBM盤後勁揚逾3% 11:582022/10/20 財經 他開1萬5徵飯局妹「參加前女友婚禮」成功 爆笑結局曝光 10:432022/10/19 社會 《國際產業》扭轉用戶流失 網飛盤後大漲逾14% 10:282022/10/19 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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