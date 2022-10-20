超人氣網美姚采辰以亮麗外貌加上F罩杯魔鬼身材，從多年前就屢屢登上《批踢踢實業坊》表特板，各大社群平台粉絲超過百萬，因經營自創服裝品牌，還被網友封為「最兇老闆娘」，每每有新動態都會引起討論；姚采辰最近飛到泰國蘇美島旅遊，20日在飯店無邊際泳池拍比基尼照，卻意外遭網友狂勸「下次P圖就好」。

姚采辰日前才曬出火辣泳裝照，透露自己到泰國蘇梅島過生日，不吝嗇展現傲人身材；20日晚上她在臉書和IG發文，上傳一張身穿比基尼站在飯店頂樓無邊際泳池，讓粉絲欣賞火辣身材外，還能看到藍天白雲和大海的天然美景。

不過，姚采辰也提到為了拍出這張照有多驚險，拍照時她的腳都在發抖，「我一邊發抖一邊拍照，都彎著腰，風吹過來更怕，真的是一拍完立刻往泳池裡面跳」，從字句中都能看出她其實有多害怕。

網友們雖然看到姚采辰清涼照都很開心，卻都認為她不應該拿生命開玩笑，一一留言狂勸，「沒必要玩這麼大吧，生命重要呀」、「下次用P圖就好了」、「別去這麼危險的位置拍照啊」、「千萬別再這樣，很多人為拍照取景出意外」、「安全第一」、「看到我都覺得危險了」。