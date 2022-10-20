桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清4人角逐。前民進黨立委郭正亮表示，他看過幾份民調，也問了在地議員，藍綠雙方非常接近。

郭正亮19日在中天新聞《綠也掀桌》節目中表示，他看過幾份民調，桃園是最激烈的，到現在都無法判斷張善政、鄭運鵬誰會贏，兩人大概僅差1％，在誤差範圍內，而且有贏有輸，他也問了在地議員，雙方民調非常接近。另外，鄭運鵬文宣雖比張善政厲害，可是沒有實質的東西；張善政有一大堆實質的東西，可是沒有辦法用適度的方式表達去讓人注意。

郭正亮接著表示，張善政、鄭運鵬都在打組織戰，張善政大概只有一個地方明顯贏鄭運鵬，那就是他的體力比較好。張善政一天行程超過10個，拚命跑基層，比如桃園市議長邱奕勝在中壢幫他辦的那一場，來大約25000多人。接下來桃園市長鄭文燦肯定也會辦一場，肯定輸人不輸陣，也會動員好幾萬人出來。感覺張善政、鄭運鵬兩人是主打組織戰。

主持人問到，台灣民意基金會公布欣賞度民調，張善政跟鄭運鵬只差2.1個百分點。郭正亮認為，欣賞度沒有意義，只是說適不適當市長。距離選舉剩下不到30幾天，就要問支不支持他當市長。或是看好度，這會影響投票率。

郭正亮接著指出，張善政要檢驗「鄭績牌」，這也牽涉到出手的方式，比如桃園八德球場天花板塌下來，張善政竟然沒有去現場。張善政的問題就是他的文宣策略，力道太弱了。