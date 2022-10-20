（23:50更新，補充許玟琪戰果）寶島羽球好手持續在總獎金75萬美元的丹麥羽球公開賽傳回捷報，女單好手「小小白」白馭珀面對之前對戰比較吃虧的日本女將奧原希望，這次終於討回面子，以21比11、21比19奪勝，這不但是「小小白」生涯首度在BWF賽事擊敗奧原希望，也是生涯首度挺進到丹麥公開賽女單8強。

白馭珀目前世界排名第40，9月份完成日本公開賽賽程後，她受邀前往馬來西亞參加羽球紫色聯盟，持續維持比賽手感，並幫助所屬球隊獲得亞軍佳績，來到歐洲丹麥，白馭珀連兩戰「以下剋上」，女單首輪奮戰3局力克世界排名第17的地主選手克里斯多佛森（Line Christophersen），第二輪再直落二取勝世界第10的奧原希望。

8強賽白馭珀將對上世界排名第19的中國大陸選手韓悅，雙方過去僅交手過兩次，各1勝1負不相上下；韓悅在丹麥賽16強戰21比15、22比20擊敗大會第4種子、西班牙名將馬琳（Carolina Marin）。

在白馭珀之後於2號球場接棒出賽的寶島女將許玟琪，在先贏一局下連輸兩局，21比16、14比21、10比21不敵大會第大會第8種子、中國大陸何冰嬌。