北市一名32歲高姓男子多次在公共場合遛鳥打手槍遭判刑，未料仍學不乖，今年4月間再度於新北市一處人行道上DIY，嚇得路人報警處置。台北地院審結，依犯公然猥褻罪，累犯，判高男有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

判決書指出，高男前年在公車站牌前打手槍被檢舉，被法院判刑5月並於去年10月執行完畢，未料高男仍不知悔改，今年4月28日晚間再度於新北市一處人行道將生殖器裸露在外，並以手來回抽動以供人觀覽，遭到熱心路人報警檢舉。

台北地院審理時，高男承認所有犯罪事實，坦承曾在人行道上來回觸摸生殖器，法官認為，高男先前才犯公然猥褻罪遭判刑，仍不曉得悔改，只為了滿足個人慾望、性刺激，在不特定多數人得以共見聞的人行道上，公然裸露生殖器並自慰，足以使路人心生厭惡且影響社會善良風俗，缺乏尊重他人的正確觀念。

法官考量高男認罪及犯後態度，兼衡犯罪動機、目的、手段與高職肄業的智識程度、入監前收入及生活經濟狀況等一切情狀，依犯公然猥褻罪，累犯，處高男有期徒刑5月，如易科罰金，以1000元折算一日。可上訴。