國民黨南投縣長候選人許淑華表示，一年一度的傳統節日「清境火把節」正式揭開序幕，本月28日及29日將舉行「雲南之夜」與「原鄉之夜」，以祈福、團結、傳承精神展現南投在地多元族群的文化與團結。許淑華承諾，未來她會推動火把節納入南投七大觀光軸線「合歡星空軸」，希望透過多元族群文化活動促進地方團結合作、帶動產業繁榮！

許淑華在臉書指出，南投「清境長街宴」源於哈尼族的長龍宴，類似台灣民間的辦桌文化。民國50年，一群從滇緬邊疆撤退來台的國民政府游擊隊及少數民族眷屬，經退輔會安置於南投山區，也就是現今的清境農場，成就今日仁愛鄉的多元族群文化。

許淑華介紹，十幾年來，清境長街宴由仁愛鄉公所主辦、清境社區發展協會承辦，在博望、定遠、壽亭等三個榮義民眷村輪流舉行，這回博望新村辦桌長達70米，由在地居民及十多家餐廳共同推出十餘道深具地方文化代表且口味獨特的滇、緬、泰式料理，宴請親朋好友。

許淑華提到，每年長街宴的舉行也為源於大陸西南少數民族的傳統節日「清境火把節」正式揭開序幕，本月28日及29日將舉行「雲南之夜」 與「原鄉之夜」，以祈福、團結、傳承精神展現南投在地多元族群的文化與團結。

許淑華說，南投縣是一個結合多元族群文化交融的城市，有很多極富地方特色且具國際發展潛力的文化觀光活動。她承諾，未來會推動火把節納入南投七大觀光軸線「合歡星空軸」，希望透過多元族群文化活動促進地方團結合作、帶動產業繁榮，更使得少數民族文化與藝術得以持續傳承、再造與發展。